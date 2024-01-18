Орёл встал в пробках из-за снегопада

Ситуация на улицах остаётся напряжённой.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», наибольшие проблемы с движением транспортных средств, на данный момент, наблюдаются:

на Комсомольской улице (между перекрёстками с Розой Люксембург и МОПРа),

на Московском шоссе (между перекрёстками с 4-й Курской и Старо-Московской),

на 1-й и 2-й Посадской,

Гагарина,

Герцена,

Пушкина,

Ливенской,

1-й Курской.

В основном, транспорту трудно проехать по направлению из центра города.

Ранее в «Орёлэнерго» рассказали о переходе на особый режим работы из-за погодных условий.

ИА «Орелград»