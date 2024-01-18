Орёл встал в пробках из-за снегопада

Ситуация на улицах остаётся напряжённой.
Согласно сервису «Яндекс. Карты», наибольшие проблемы с движением транспортных средств, на данный момент, наблюдаются:
- на Комсомольской улице (между перекрёстками с Розой Люксембург и МОПРа),
- на Московском шоссе (между перекрёстками с 4-й Курской и Старо-Московской),
- на 1-й и 2-й Посадской,
- Гагарина,
- Герцена,
- Пушкина,
- Ливенской,
- 1-й Курской.
В основном, транспорту трудно проехать по направлению из центра города.
Ранее в «Орёлэнерго» рассказали о переходе на особый режим работы из-за погодных условий.
ИА «Орелград»