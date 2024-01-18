Орёл встал в пробках из-за снегопада

18.1.2024 | 16:03 Новости, Общество

Ситуация на улицах остаётся напряжённой.

Фото: yandex.ru

Согласно сервису «Яндекс. Карты», наибольшие проблемы с движением транспортных средств, на данный момент, наблюдаются:

  • на Комсомольской улице (между перекрёстками с Розой Люксембург и МОПРа),
  • на Московском шоссе (между перекрёстками с 4-й Курской и Старо-Московской),
  • на 1-й и 2-й Посадской,
  • Гагарина,
  • Герцена,
  • Пушкина,
  • Ливенской,
  • 1-й Курской.

В основном, транспорту трудно проехать по направлению из центра города.

Ранее в «Орёлэнерго» рассказали о переходе на особый режим работы из-за погодных условий.

ИА «Орелград»


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