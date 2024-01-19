Депутаты облсовета узнали о нарушениях в «Орелгортеплоэнерго»

Аудитор КСП Надежда Кутузова выступила в региональном парламенте.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Орелгортеплоэнерго» за 2021-2022 годы прозвучали в региональном парламенте. Они были озвучены на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Отчет представила аудитор Надежда Кутузова. «Она обратила внимание на нарушения, допущенные объектом контроля в сферах закупочной деятельности и бухгалтерского учета, а также на нарушения законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества», – отметили в КСП.

«Из общего объема договоров по результатам конкурентных процедур обществом заключено 30 договоров на сумму 62,722 миллиона рублей (9,1 процента от суммы всех заключенных договоров), неконкурентных процедур – 223 договора на сумму 624,654 миллиона рублей (90,9 процента), – следует из отчета КСП. – Установлены нарушения процедурного характера законодательства в сфере закупок. Также заказчиком при исполнении отдельных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства нарушены сроки оплаты на общую сумму 3,5 миллиона рублей».

В ходе выборочно проведенного осмотра зданий и технических сооружений котельных по ряду объектов были установлены признаки аварийного состояния, указывающих на потребность проведения капитального ремонта. В нарушение статьи 130 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», не зарегистрировано право собственности в отношении 9 котельных, состоящих на балансе предприятия.

Кстати, в 2021 году чистая прибыль общества составила 20,017 миллиона рублей, из которых 19,016 миллиона рублей, или 95 процентов были направлены на погашение убытков прошлых лет. По итогам деятельности за 2022 год предприятием был получен отрицательный результат: убыток составил 10,615 миллиона рублей. По подсчетам КСП, долгосрочные обязательства составляют 662,9 миллиона рублей и являются кредиторской задолженностью по мировому соглашению в рамках дела о банкротстве. Просроченная обществу задолженность прошлых лет (2009-2017 годы) составляет 460 миллионов рублей. При этом в активах компании на 31 декабря 2022 года числилась дебиторская задолженность, не реальная для взыскания, в сумме 160 миллионов рублей.

ИА «Орелград»