На Орловщине расширили меры поддержки участников СВО

Дополнительные меры предусмотрены на случаи гибели и получения увечья.

Правительство Орловской области внесло изменения сразу в несколько документов, предусматривающих оказание дополнительных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Краткий обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, изменения внесены в порядок о единовременной денежной выплате членам семей погибших и умерших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Единовременная денежная выплата не предоставляется членам семей погибших (умерших) граждан, принимавших участие в специальной военной операции, в случае получения ими аналогичной меры поддержки на основаниях, установленных законодательством других субъектов Российской Федерации, – говорится в аналитическом обзоре. – Предельный срок подачи заявления о предоставлении выплаты увеличен с 12 месяцев до 24 месяцев со дня гибели (смерти) гражданина, принимавшего участие в специальной военной операции».

В перечень документов, необходимых для получения выплаты, теперь включены: сведения, подтверждающие постоянное проживание на территории Орловской области гражданина, принимавшего участие в специальной военной операции, на дату его гибели (смерти); сведения о получении (неполучении) аналогичной меры поддержки по месту регистрации членов семьи в других регионах страны. Определение размера единовременной денежной выплаты и ее выплата, согласно поправкам, производятся в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении выплаты. Кроме того, утверждена форма уведомления о размере единовременной денежной выплаты.

Другие изменения гласят, что дополнительные меры социальной поддержки оказываются также в случае гибели и получения увечья лицами, направленными (командированными) для выполнения задач на территориях Херсонской и Запорожской областей. Меры поддержки предоставляются также в случае гибели либо получения увечья при выполнении работ и оказании услуг, связанных с восстановлением вооружения, военной и специальной техники, фортификационным оборудованием рубежей и позиций на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Соответствующие изменения внесены в наименование постановления, а также в формы документов, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки», – уточняют авторы обзора.

ИА «Орелград»