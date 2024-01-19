В Орловской области безработица за год сократилась на 30%

Уровень регистрируемой безработицы достиг минимума за многолетний период.

Орелстат оценил текущее состояние рынка труда Орловской области. Сообщается, что по состоянию на 1 декабря 2023 года численность официально зарегистрированных безработных в регионе уменьшилась по сравнению с 1 декабря 2022 года на 30,3 процента. Уровень фиксированной безработицы составил всего 0,4 процента, и это самый низкий показатель за последние годы. По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к началу декабря 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,6 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан.

Из них 1,3 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,1 тысячи человек получали пособие по безработице. Кроме того, подсчитано, что в ноябре 2023 года в Орловской области статус безработного получили 285 человек, что в 1,5 раза меньше, чем было в ноябре 2022 года. Трудоустроено за указанный месяц было 203 человека, что в 1,4 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее.

Орелстат также сообщает, что в ноябре 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в государственных органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 14 человек. В целом на отчетную дату работодателям региона требовалось 11 628 работников – по крайней мере, именно такое количество свободных рабочих мест было заявлено ими в региональную базу вакансий. К слову, по итогам ноября 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения на 100 заявленных вакансий тоже оказалась самой низкой – она снизилась более чем на 40 процентов по сравнению с показателем аналогичного месяца предыдущего года.

ИА «Орелград»