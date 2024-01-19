На Орловщину вернулись около 2 тысяч соотечественников

19.1.2024 | 12:43 Новости, Общество

О реализации программы рассказали в обладминистрации.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области (иллюстративное)

Программа оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется в нашем регионе уже десять лет – с 2014 года. За это время в Орловскую область переехали 5116 человек. 2158 из них – это непосредственные участники программы, ещё 2958 – члены их семей.

В наступившем году наш регион примет ещё 20 соотечественников, а также 40 членов их семей. Об этом рассказали в департаменте социальной защиты опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Среди тех, кто вернулся, преобладают переехавшие из стран постсоветского пространства – Украины, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана. Также сообщается о соотечественниках, прибывших на Орловщину из Норвегии. Некоторые из участников программы проживали за рубежом, но имели российское гражданство.

В рамках программы добровольным переселенцам предоставляется необходимая медицинская и социальная помощь, а также услуги по трудоустройству и образованию.

ИА «Орелград»


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