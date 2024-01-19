В Орле почётным работникам выплатят по 10 тысяч

19.1.2024 | 11:53 Новости, Общество

Такое решение принял губернатор.

Фото: ИА “Орелград”

Андрей Клычков установил размер единовременной выплаты для лиц, которых отметят наградами правительства Орловской области в 2024-м году. Подписаны и опубликованы соответствующие постановления.

Граждан, которым дадут звания почётных работников регионального значения, поддержат выплатой в 10 тысяч рублей. Это касается лиц, которые получат такие звания, как, например, «Почётный работник промышленности Орловской области», «Почётный работник образования Орловской области», «Почётный работник здравоохранения Орловской области» и других.

Всего в списке 23 вида званий. Отметим, что размер данной выплаты не изменяется уже десять лет подряд.

Кроме того, финансово поддержат и лиц, которых наградят знаком признания особых заслуг перед Орловской областью – «Гордость и Слава Орловщины». Им дадут по 50 тысяч рублей. Недавно эту награду вручили нашему земляку – хирургу и педиатру Леониду Рошалю.

Ранее Клычков установил размер выплаты, которая полагается гражданам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед Орловской областью».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования