Орловцам напомнили о запрете на съёмку военной техники

Сообщение опубликовала горадминистрация.

Также в России действует строгий запрет на размещение подобных видео и фото в сети. «Выложенные материалы могут быть использованы противником!», – пояснили в мэрии.

В отношении нарушителей, игнорирующих запрет, могут быть приняты меры административного и уголовного воздействия.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, запрещающий публиковать фото- и видеоматериалы мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Эти запреты распространятся как на соцсети, так и на СМИ. Исключением станут лишь официально распространенные материалы Министерства обороны.

ИА «Орелград»