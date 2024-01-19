Орловцам напомнили о запрете на съёмку военной техники

19.1.2024 | 12:55 Новости, СВО

Сообщение опубликовала горадминистрация.

Фото: ИА «Орелград»

Также в России действует строгий запрет на размещение подобных видео и фото в сети. «Выложенные материалы могут быть использованы противником!», – пояснили в мэрии.

В отношении нарушителей, игнорирующих запрет, могут быть приняты меры административного и уголовного воздействия.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор готов рассмотреть законопроект, запрещающий публиковать фото- и видеоматериалы мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Эти запреты распространятся как на соцсети, так и на СМИ. Исключением станут лишь официально распространенные материалы Министерства обороны.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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