Орел очистят от мусора программным методом

Администрация города взялась за улучшение санитарно-экологического состояния.

Мэр Юрий Парахин утвердил муниципальную программу «Экология города Орла». Ее основная цель: обеспечение мер по охране окружающей среды на территории города для создания безопасной и комфортной среды проживания. Общий объем финансирования программы составляет 86,4 миллиона рублей, из них по годам: 2024 год – 27,7 миллиона рублей, 2025 год – 28,8 миллиона рублей, 2026 год – 29,9 миллиона рублей. Источник финансирования – бюджет города Орла. Ожидаемыми результатами исполнения заявлено «создание безопасной и комфортной среды проживания в городе».

В частности, программой предусмотрено улучшение санитарно-экологического состояния территории областной столицы. Достигать этого собираются традиционными методами. Так, в рамках санитарно-экологических мероприятий (двухмесячников, месячников, общегородских субботников и экологических акций) с привлечением общественных организаций будет проводиться санитарная очистка городских территорий и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, то есть нелегальных свалок.

«В рамках санитарно-эпидемиологических мероприятий проводится акарицидная обработка мест общего пользования, осуществляется уборка трупов животных на территории города Орла», – отмечено в паспорте программы. Кроме того, будет продолжена работа по ремонту и обустройству новых контейнерных площадок, в том числе специальных площадок для сбора крупногабаритных отходов. Адресный перечень контейнерных и специальных площадок, подлежащих обустройству в 2024-2026 годах, приведен в приложении к программе, сам документ можно найти на сайте мэрии в разделе правовой информации.

Также программой планируется развитие инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла. Эти мероприятия предусматривают и ремонт контейнеров для раздельного накопления отходов. Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию программы, ее соисполнителем и заказчиком производства работ мэрия определила муниципальное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

ИА «Орелград»