Орловскому водителю-лихачу дали пять лет колонии

Он стал виновником трагического ДТП.

Авария произошла в конце февраля минувшего года в Орловском муниципальном округе на дороге «Железнодорожный переезд (улица Чешская) – Тайное – Вязки». Водитель 1997-го года рождения, находясь в нетрезвом состоянии, превысил скорость, вылетел на своём «БМВ» в кювет и врезался в дерево.

Автомобиль перевозил четверых пассажиров. Все они являлись несовершеннолетними или молодыми людьми (2006-го, 2005-го, 2004-го и 1997-го годов рождения). Трое получили травмы, повлекшие тяжкий вред их здоровью, а 19-летняя девушка скончалась во время транспортировки в медицинское учреждение.

Орловский районный суд признал лихача виновным. Ему вменили пункт «б» части 4 статьи 264 УК РФ. Отягчающими обстоятельствами стали и алкоголь в крови, и травмы пассажиров, и гибель девушки.

Орловца осудили на 5 лет колонии-поселения. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами – на 2 года и 11 месяцев.

«Приговор районного суда не вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»