В Орловской области начали изучать доходы населения

В регионе стартовало выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

В Орловской области стартовало выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах, которое продлится по 30 января 2024 года. Как пояснили в Орелстате, его проводит Федеральная служба государственной статистики во исполнение постановления правительства РФ. По итогам обследования планируется получить реальную информацию о материальном положении семей. Также собранные данные помогут властям оценить эффективность различных форм государственной поддержки и влияние социальных пособий на улучшение жизни населения.

«Наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств, специально обученными представителями Орелстата (интервьюерами), – сообщили в ведомстве. – Перед проведением опроса интервьюер обязан предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области».

Выборочное наблюдение проводится по всей стране, им будет охвачено в общей сложности 60 тысяч домохозяйств, расположенных во всех регионах. Непосредственно в Орловской области интервьюеры посетят 504 домохозяйства, в том числе 312 – в городской местности и 192 – на селе. Основные направления наблюдения: состав домохозяйства, условия проживания, финансовое и социальное положение, образование, пенсионное обеспечение и социальная поддержка, социальные выплаты и иная помощь домохозяйству, сельскохозяйственная деятельность, работа и доходы от трудовой деятельности.

«Конфиденциальность гарантируется получателем информации», – заверили в Орелстате. Более подробную информацию о проведении выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на территории Орловской области можно получить в Орелстате, посетив его лично, или по телефонам: (4862) 42-74-57, 55-24-86.

ИА «Орелград»