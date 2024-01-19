Орловца госпитализировали после ДТП

Авария случилась во Мценском районе.

ДТП произошло накануне в 14 часов 30 минут. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Авария случилась на трассе «Крым» на 343-м километре. 41-летний мужчина припарковал грузовой автомобиль «Мерседес Спринтер» на правой обочине, чтобы заменить колесо. Как раз в момент осуществления операции в него и в машину врезалась «Нива Шевроле».

Ей управлял 50-летний водитель. Он ехал со стороны Москвы в сторону Белгорода. Как пояснили в ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель «Нивы» не учёл дорожные и погодные условия.

В результате ДТП мужчина, управлявший «Мерседесом», получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Орловскую областную больницу. Пострадавшего госпитализировали.

В целом за последние сутки статистика ДТП на Орловщине ухудшилась. Очевидно, причиной стал масштабный снегопад, накрывший регион накануне во второй половине дня. Зарегистрировано 26 ДТП, в том числе, четыре с пострадавшими.

ИА «Орелград»