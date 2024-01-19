Сотрудницу ОГУ имени Тургенева оштрафовали на миллион

Орловчанку признали виновной в получении взяток.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону, осуждённая – доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий ОГУ имени Тургенева. Её признали виновной в 16 преступлениях, классифицированных по одной и той же статье 290 УК РФ (получение взятки).

Эпизоды имели место с 2019-го по 2021-й годы. Орловчанка склоняла своих коллег к выставлению студентам положительных оценок по экзаменам и зачётам. Кроме того, преподавательница написала за нескольких «подопечных» выпускные квалификационные работы, а также предоставила учащимся готовые ответы к вступительным экзаменам в магистратуру.

Всё это орловчанка делала далеко не бескорыстно. Общая сумма взяток, полученных от студентов, составила примерно 340 тысяч рублей.

В итоге суд оштрафовал её на один миллион рублей. Также на три года женщину лишили права занимать руководящие должности в госорганах и структурах местного самоуправления.

ИА «Орелград»