Сотрудницу ОГУ имени Тургенева оштрафовали на миллион

19.1.2024 | 11:33 Закон и порядок, Новости, Образование

Орловчанку признали виновной в получении взяток.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону, осуждённая – доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены и экологии человека Института естественных наук и биотехнологий ОГУ имени Тургенева. Её признали виновной в 16 преступлениях, классифицированных по одной и той же статье 290 УК РФ (получение взятки).

Эпизоды имели место с 2019-го по 2021-й годы. Орловчанка склоняла своих коллег к выставлению студентам положительных оценок по экзаменам и зачётам. Кроме того, преподавательница написала за нескольких «подопечных» выпускные квалификационные работы, а также предоставила учащимся готовые ответы к вступительным экзаменам в магистратуру.

Всё это орловчанка делала далеко не бескорыстно. Общая сумма взяток, полученных от студентов, составила примерно 340 тысяч рублей.

В итоге суд оштрафовал её на один миллион рублей. Также на три года женщину лишили права занимать руководящие должности в госорганах и структурах местного самоуправления.

ИА «Орелград»


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