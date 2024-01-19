Питание в орловском детсаду проверит КСП

Контрольно-счетная палата озвучила свои планы на первый квартал.

В Орле городская Контрольно-счетная палата утвердила план своей деятельности на первый квартал 2024 года. В частности, будет продолжена стартовавшая в конце 2023 года проверка эффективности деятельности МУП «Столовая №30». В ее рамках аудиторы оценивают использование переданного этому предприятию в хозяйственное ведение муниципальное имущества. Проверка охватит 2022 и 2023 годы, а также иные периоды – в случае необходимости.

Также КСП запланировала проверку эффективности расходования МБДОУ «Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» города Орла средств на оплату труда и питание в 2023 году и прошедшем периоде 2024 года. Она будет проведена в соответствии с письмом Орловского городского Совета народных депутатов, направленном аудиторам 26 декабря 2023 года.

Напомним, что ранее КСП уже выборочно проверяла некоторые муниципальные детсады и вскрывала нарушения, в том числе при организации питания детей. В качестве примера можно привести проверку МБДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей». Напомним, что информация о результатах этого контрольного мероприятия была направлена прокурору Северного района города Орла и в городское Управление МВД.

По результатам проверки КСП тогда сообщала: «При организации питания воспитанников сада не соблюдались нормы по минимальным среднесуточным наборам пищевой продукции, установленные СанПиН, практически по всему перечню пищевой продукции, в связи с чем дети существенно недополучали большую часть продуктов перечня. Не соблюдались требования к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых продуктов, допускалась замена продуктов продуктами с более низкой пищевой ценностью и в недостаточном количестве».

Что касается планируемых мероприятий, то аудиторы также изучат отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» за 2022 год. Кроме того, будут проверены эффективность и целевое расходование субсидий, выделенных «Спецавтобазе» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, и использование предприятием муниципального имущества в 2023 году. Кстати, эта проверка организуется в соответствии с запросом прокуратуры Советского района города Орла.

Кроме того, КСП в плановом режиме проведет внешние проверки бюджетной отчетности за 2023 год Орловского городского Совета народных депутатов и администрации города Орла, а также финансового управления, управления муниципального имущества и землепользования, управления культуры, управления образования, спорта и физической культуры, управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства и др.

ИА «Орелград»