Детсады Орла рискуют не войти в федеральную программу капремонта

19.1.2024 | 13:17 ЖКХ, Новости

Муниципальный заказчик не успевает подготовить задание на ПСД.

ИА “Орелград”

«Элементарно не хватает рук, – объяснил на заседании профильного комитета горсовета 18 января начальник ОМЗ Максим Лобов. – Нет сметчиков и проектировщиков: «полтора человека» этим занимаются».

Заместитель председателя горсовета Орла Владимир Негин отметил, что оценивать нечего – «темп отсутствует». Проектно-сметную документацию в управлении строительства обещали  подготовить к апрелю.

«Мы уже не успеваем. Программа начинает с 2025 года, мы его пропускаем. Это нас категорически не устраивает! – подчеркнул Негин. – Город опять получит ущерб. В 2025 году пять садов не попадут. Давайте называть фамилии, кто виноват», – потребовал зампредседателя горсовета.

Учитывая реальный дефицит специалистов – «человек – это же не трактор», депутат Александр Головин предложил отдать работы на аутсорсинг. Максим Лобов посетовал на тонкую грань, которую оценивает Контрольно-счетная палата, когда привлечение сторонней организации возможно.  Также он подчеркнул, что только экспертиза проекта в среднем занимает полтора месяца. Тем не менее Максим Лобов заявил, что «есть предложения» и он готов их обсудить.

Напомним, в 2024 году в Орле собираются капитально отремонтировать три школы. Программа позволяет задействовать федеральную казну, что позволит привести в порядок больше учреждений, чем может себе позволить бюджет города. На аналогичный сценарий рассчитывали и по детским садам.

ИА “Орелград”


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