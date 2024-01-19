Орловская область за год потеряла 6000 избирателей

Стало известно, сколько орловцев обладает правом голоса.

Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории региона. Сведения обнародованы по состоянию на 1 января 2024 года. По данным ГАС «Выборы», численность избирателей в Орловской области на указанную дату составила 597 995 человек. Самая высокая численность избирателей зафиксирована в городе Орле – 241 101 человек, самая низкая в Корсаковском районе – 3224 человека.

Стоит сказать, что годом ранее правом выбора в регионе обладало большее количество граждан. Так, по состоянию на 1 января 2023 года в установленная облизбиркомом численность избирателей в Орловской области составляла 604 151 человек. Таким образом, всего за год из списка исчезло 6156 избирателей. Год назад наибольшее количество избирателей также проживало в Орле, но тогда их насчитывалось 244 082 человека. То есть примерно 3000 избирателей потеряла областная столица.

К слову, ровно 20 лет назад, то есть в 2002 году численность избирателей в Орловской области составляла 658 661 человек. Нетрудно подсчитать, что с тех пор она сократилась на 60 666 человек. Кстати, полную информацию о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Орловской области, в разрезе муниципальных образований, за последние два десятилетия можно найти на сайте региональной избирательной комиссии. Раздел так и называется: «Численность избирателей».

Напомним, что в марте состоятся выборы президента России. Тем временем в Орловской области проходят рабочие встречи с организаторами выборов. Как сообщили в облизбиркоме, очередные встречи прошли в Ливнах и Ливенском районе. В них приняли участие заместитель председателя облизбиркома Светлана Гонтарь, начальник управления по вопросам организации избирательного процесса облизбиркома Владимир Панарин, председатели территориальных избирательных комиссий и представители органов местного самоуправления.

«Присутствующие обсудили особенности проведения избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации на территориях, вопросы реализации проекта «ИнформУИК», а также оснащения помещений для голосования технологическим и иным оборудованием, – сообщает Избирательная комиссия Орловской области. – Особое внимание участников рабочих встреч было уделено обеспечению открытости, гласности и прозрачности избирательных процедур, легитимности выборов».

ИА «Орелград»