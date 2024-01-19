Входную группу в парк Победы предложили доработать

Депутаты горсовета Орла попросили вернуть орден и не прикрывать звезду.

Очередной эскиз входной группы был представлен на заседании профильного комитета 18 января. Он создан силами управления градостроительства, так как на призыв к творческому конкурсу никто не откликнулся. Это световая конструкция. Слово «Победа», красная звезда и флаг России. Высота – 3,4 метра, ширина конструкции – 17 метров. К ней планируется организовать подход, появится площадка для фотографирования. Предварительно входную группу оценили в 8 млн рублей, рассказала начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн.

Заместитель председателя горсовета Сергей Швалов удивился, куда делся орден, который был в одном из первых проектов?

«Звезда, прикрытая флагом, словно стесняемся», – прокомментировал депутат.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин предложил еще «попробовать поиграть» с деталями – создать новый вариант с учетом замечаний.

Мария Родштейн подчеркнула, что это лишь указатель, который обозначает вход в парк Победы. В нем самом много отсылок к героям всех поколений. Планируется памятник солдату, установка бюстов выдающихся военачальников.

«Слишком серьезно подошли», – отметила Мария Родштейн.

«Указатель за 8 млн – перебор», – прокомментировал депутат Роман Неверов.

Отметим, следующий этап согласования входной группы – градсовет. Один вариант эксперты уже отвергли.

ИА “Орелград”