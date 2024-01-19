Орловский курьер мошенников обманул своих работодателей

19.1.2024 | 17:15 Закон и порядок, Новости

Он забрал деньги у обманутой пенсионерки, но оставил их себе.

Фото: УМВД по Орловской области

Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Ранее в полицию обратилась 91-летняя жительница Советского района Орла. Неизвестный человек позвонил ей и сообщил, что её дочь, якобы, стала виновницей серьёзного ДТП. Затем он предложил неофициально «уладить дело» за большую сумму.

Орловчанка согласилась на этот вариант, собрала свои сбережения (около 250 тысяч рублей) и передала молодому человеку, который пришёл к ней на дом как посредник.

В итоге полиция возбудила дело по статье «мошенничество». В результате проведённых мероприятий сотрудники МВД установили личность и местонахождение предполагаемого курьера мошенников. Им оказался 26-летний житель Орловского муниципального округа.

Интересно, что молодой человек, вопреки договорённостям со своими «работодателями», не стал переводить им деньги, взятые у пенсионерки, а оставил себе всю сумму. Изначально его «гонорар» должен был составить 19 тысяч рублей.

Потерпевшая опознала подозреваемого. Оказалось, что около 100 тысяч ещё хранились при нём, остальное он успел потратить.

На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»


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