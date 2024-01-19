В Орле растёт число обратившихся в травмпункты

Причина – тяжёлые погодные условия.

В основном, травмы связаны с последствиями снегопада и метели, разразившихся накануне. Выпавший в большом количестве снег частично растаял, после чего вода замёрзла и сильно осложнила жизнь пешеходам.

Как сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на Департамент здравоохранения Орловской области, по данным на 13 часов сегодняшнего дня в травмпункты больницы имени Семашко обратились 30 пациентов, имени Боткина – 24, в НКМЦ имени Круглой – семеро (все несовершеннолетние).

У 29 человек (в том числе, у троих детей) диагностированы переломы. 15 человек отделались растяжениями связок, пятеро – вывихами, ещё четверо – ушибами.

В соцсетях некоторые орловцы сообщают, что ряд тротуаров в городе с утра не посыпали пескосоляной смесью, что стало причиной некоторых происшествий с пешеходами.

ИА «Орелград»