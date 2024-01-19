В облсовете рассказали о проверке «Орелфармации»

Отчет о результатах проверки депутатам представили аудиторы КСП.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщили в КСП, в ходе заседания участниками рассмотрены итоги завершенных контрольных мероприятий. В частности, начальник отдела контроля в бюджетной сфере Николай Панин проинформировал народных избранников о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП Орловской области «Орелфармация».

«Он сообщил, что формирование доходов предприятия в 2022 году осуществлялось за счет оптовой и розничной реализации товаров, а также выполнения функций уполномоченной фармацевтической организацией, – следует из информации КСП. – В 2022 году выручка составила 315,58 миллиона рублей, расходы предприятия в 2022 году увеличились на 8,6 процента относительно предыдущего финансового года».

В ходе контрольного мероприятия были выявлены некоторые нарушения и недостатки. Например, выборочной инвентаризацией было «установлено наличие на ответственном хранении в карантинной зоне предприятия препаратов, закупленных департаментом здравоохранения Орловской области, с истекшим сроком годности». Также, по мнению аудиторов, ГУП «Орелфармация» было неправомерно установлено условие об участии в трех закупках, осуществленных способом предварительного отбора с заключением рамочного договора только субъектов малого и среднего предпринимательства.

В нарушение требований постановления правительства РФ предприятие осуществило три закупки не в электронной форме. Установлены и случаи нарушения «Положения о закупках товаров, работ, услуг», утвержденного директором ГУПа. К примеру, в извещении и документации о закупке содержались неоднородные коды общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, либо данные коды частично отсутствовали. Для устранения выявленных нарушений в адрес ГУП «Орелфармация» и департамента здравоохранения были внесены представления. Материалы контрольного мероприятия были направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»