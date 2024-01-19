У жителя Орла изъяли 772 грамма марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, подозреваемый – 40-летний мужчина. Наркотики хранились в квартире одного из домов по улице 8 Марта.

Масса находилась в пластиковом контейнере, а также в пакете. Экспертиза показала, что это марихуана – общей массой 772 грамма. Закон квалифицирует это как крупный размер.

Подозреваемый рассказал, что сам вырастил наркосодержащее растение на своём балконе, а затем измельчил его. Однако всё это предназначалось лишь для личного употребления.

Дело возбудили по антинаркотической 228-й статье, по 2-й части. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее полиция сообщила, что у жителя Кромского района изъяли 160 граммов марихуаны.

ИА «Орелград»