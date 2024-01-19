У жителя Орла изъяли 772 грамма марихуаны

19.1.2024 | 15:23 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, подозреваемый – 40-летний мужчина. Наркотики хранились в квартире одного из домов по улице 8 Марта.

Масса находилась в пластиковом контейнере, а также в пакете. Экспертиза показала, что это марихуана – общей массой 772 грамма. Закон квалифицирует это как крупный размер.

Подозреваемый рассказал, что сам вырастил наркосодержащее растение на своём балконе, а затем измельчил его. Однако всё это предназначалось лишь для личного употребления.

Дело возбудили по антинаркотической 228-й статье, по 2-й части. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее полиция сообщила, что у жителя Кромского района изъяли 160 граммов марихуаны.

ИА «Орелград»


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