В Орле скончалась артистка-кукловод Татьяна Легкобит

Она работала в «Орловском театре кукол».

Орловчанка ушла из жизни 17-го января. Ей было 73 года.

Сообщение опубликовали в официальной группе театра «ВКонтакте».

«Коллектив БУКОО «Орловский театр кукол» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти артиста-кукловода, заслуженной артистки Российской Федерации – Легкобит Татьяны Петровны. Светлая память о Татьяне Петровне останется в сердцах сотрудников и зрителей нашего театра» – написали представители учреждения.

Татьяна Легкобит родилась в 1950-м году. Окончила Саратовское театральное училище имени Слонова, затем работала в Перми как артист-кукольник. В 1987-м году поступила на работу в «Орловский театр кукол». В 2022-м году была удостоена звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».

ИА «Орелград»