Две орловчанки врезались в самосвал

19.1.2024 | 14:57 Новости, Происшествия

Авария произошла в Краснозоренском районе.

Фото: УГИБДД по Орловской области

Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

ДТП случилось накануне в 12 часов 5 минут на трассе «Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря». Автомобиль «Рено Логан» проезжал 74-й километр дороги, подъезжая к райцентру Краснозоренского района. Машиной управляла 64-хлетняя женщина. Также в салоне находилась 70-летняя пассажирка.

По текущим данным, женщина-водитель нарушила правила расположения транспорта на проезжей части. Это и стало причиной столкновения с тягачом «Вольво», перевозившим прицеп самосвального типа. Грузовиком управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка легковушки. «Скорая помощь» доставила их в Краснозоренскую ЦРБ. Однако госпитализация женщинам не потребовалась.

Ранее стало известно, что орловец пострадал в аварии, когда остановился на трассе, чтобы поменять колесо.

ИА «Орелград»


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