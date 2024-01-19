В Орловской области начали тратить деньги на нацпроекты

19.1.2024 | 13:39 Новости, Общество, Экономика

Об этом объявил губернатор.

Фото: ИА “Орелград”

Тему обсудили на еженедельном совещании с главами муниципальных образований.

Первые в этом году кассовые расходы составили 23,2 миллиона рублей. 20 миллионов потратили на выплаты семьям при рождении детей (в рамках проекта «Финансовая поддержка семей»), ещё 3,2 миллиона – на региональный центр компетенций (в рамках проекта «Производительность труда»).

Всего в этом году в Орловской области на реализацию нацпроектов запланировано 5,9 миллиарда рублей.

В частности, муниципальные образования региона примут участие в 11 региональных проектах:

  • «Современная школа»,
  • «Успех каждого ребенка»,
  • «Патриотическое воспитание граждан РФ»,
  • «Жильё»,
  • «Формирование городской среды»,
  • «Сокращение непригодного жилищного фонда»,
  • «Чистая вода»,
  • «Дорожная сеть»,
  • «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
  • «Культурная среда»
  • и «Творческие люди».

При этом районы направят на их финансирование около 1,8 миллиардов рублей. Один миллиард поступит из федеральной казны, около 800 миллионов – из регионального бюджета.

ИА «Орелград»


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