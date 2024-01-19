В Орловской области начали тратить деньги на нацпроекты

Об этом объявил губернатор.

Тему обсудили на еженедельном совещании с главами муниципальных образований.

Первые в этом году кассовые расходы составили 23,2 миллиона рублей. 20 миллионов потратили на выплаты семьям при рождении детей (в рамках проекта «Финансовая поддержка семей»), ещё 3,2 миллиона – на региональный центр компетенций (в рамках проекта «Производительность труда»).

Всего в этом году в Орловской области на реализацию нацпроектов запланировано 5,9 миллиарда рублей.

В частности, муниципальные образования региона примут участие в 11 региональных проектах:

«Современная школа»,

«Успех каждого ребенка»,

«Патриотическое воспитание граждан РФ»,

«Жильё»,

«Формирование городской среды»,

«Сокращение непригодного жилищного фонда»,

«Чистая вода»,

«Дорожная сеть»,

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,

«Культурная среда»

и «Творческие люди».

При этом районы направят на их финансирование около 1,8 миллиардов рублей. Один миллиард поступит из федеральной казны, около 800 миллионов – из регионального бюджета.

ИА «Орелград»