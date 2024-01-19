В Орловской области начали тратить деньги на нацпроекты

Об этом объявил губернатор.
Тему обсудили на еженедельном совещании с главами муниципальных образований.
Первые в этом году кассовые расходы составили 23,2 миллиона рублей. 20 миллионов потратили на выплаты семьям при рождении детей (в рамках проекта «Финансовая поддержка семей»), ещё 3,2 миллиона – на региональный центр компетенций (в рамках проекта «Производительность труда»).
Всего в этом году в Орловской области на реализацию нацпроектов запланировано 5,9 миллиарда рублей.
В частности, муниципальные образования региона примут участие в 11 региональных проектах:
- «Современная школа»,
- «Успех каждого ребенка»,
- «Патриотическое воспитание граждан РФ»,
- «Жильё»,
- «Формирование городской среды»,
- «Сокращение непригодного жилищного фонда»,
- «Чистая вода»,
- «Дорожная сеть»,
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
- «Культурная среда»
- и «Творческие люди».
При этом районы направят на их финансирование около 1,8 миллиардов рублей. Один миллиард поступит из федеральной казны, около 800 миллионов – из регионального бюджета.
ИА «Орелград»