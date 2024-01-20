На Орловщине изъяли 80 килограммов наркотических средств

Силовики подвели итоги работы по противодействию незаконному наркообороту.

В 2023 году в Орловской области в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудниками Управления по контролю за наркооборотом регионального УМВД совместно с Управлением ФСБ к уголовной ответственности было привлечено 37 участников организованных преступных групп и восемь участников преступных сообществ. Об этом говорится в отчете областного УМВД о работе в минувшем году.

«Всего во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами выявлено 490 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в их числе 191 совершено в крупном и особо крупном размере, из незаконного оборота изъято 80 кг наркотических средств, – следует из ведомственной информации. – К уголовной ответственности привлечено 245 лиц, в том числе 37 иностранных граждан, выявлено 630 административных правонарушений, по которым наложены штрафы на общую сумму более 2 миллионов рублей».

Кроме того, в региональное Управление Роскомнадзора полиция за год направила информацию для принятия решения о запрете доступа к 119 интернет-адресам. На этих сайтах, как сообщается, была размещена информация о способах, методах разработки и изготовления и использования наркотических средств, а также о местах их приобретения. Поясним, что подобная информация признается запрещенной к распространению в РФ.

Напомнили в УМВД и о том, что в период с июня по октябрь 2023 года на территории Орловской области было проведено четыре этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак», в ходе которой было выявлено 60 преступлений и составлено 57 административных протоколов. Из незаконного оборота в рамках этой операции было изъято 7,9 кг наркотических средств растительного происхождения. Также было выявлено и уничтожено четыре незаконных посева и 28 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров.

ИА «Орелград»