Во Мценске выделят сотни участков под жилье

Власти райцентра разработали жилищную программу.

Администрации города Мценска решила продлить еще на три года действие муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске». Кстати, в январе проект этого документа был выставлен на общественное обсуждение, оценить его мог любой желающий. Программа будет реализована в один с 2024 по 2026 год включительно.

Общий объем финансирования составит 44,834 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета – 39,477 миллиона рублей. Мценск из своей казны добавит на реализацию программы еще 5,356 миллиона рублей. Как следует из паспорта, успешное выполнение мероприятий программы позволит повысить доступность и комфортность жилья в городе Мценске. Планируемое количество введенного жилья – 5,6 тысячи квадратных метров ежегодно, количество земельных участков предоставленных под жилищное строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой, – 210 единиц.

Авторы документа при этом предупреждают, что реализация программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов. Это могут быть, например, законодательно-правовые риски, обусловленные изменением законодательной базы в сфере жилищной политики. Могут проявиться и экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии города Мценска.

Кстати, местные власти предусмотрели несколько способов ограничения рисков, в том числе: проведение регулярного анализа хода выполнения программы и корректировку программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого результата. «В целях определения степени достижения цели и задач программы в зависимости от конечных результатов ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации в установленном порядке», – сказано также в документе.

ИА «Орелград»