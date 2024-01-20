Орловский суд защитил права малоимущей семьи

Чиновников обязали выделить семье благоустроенное жилье.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы, действовавшей от своего имени и от имени своих несовершеннолетних детей. Как пояснили в пресс-службе суда, иск был подан к администрации Орловского муниципального округа, в нем ставился вопрос об обеспечении семьи жилым помещением в соответствии с установленными законодательством нормами.

«Установлено, что истица вместе со своей семьей признана малоимущей, поставлена на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения, – следует из информации пресс-службы Орловского районного суда. – Дом, в котором истец зарегистрирован вместе со своими детьми, признан непригодным для проживания вследствие пожара».

Изучив представленные материалы, суд решил исковые требования удовлетворить. На администрацию Орловского муниципального округа возложена обязанность в 6-месячный срок с даты вступления решения в законную силу предоставить истице жилье по договору социального найма, причем вне очереди. Жилье должно быть выделено на состав семьи из трех человек по норме предоставления благоустроенное жилое помещение.

Иными словами, оно должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям. В решении суда также отмечено, что жилье должно быть выделено на территории Орловского муниципального округа Орловской области. Кстати, оно в установленный законом срок не было обжаловано и уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»