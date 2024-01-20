В Орле пресекли незаконную рекламу табака

Распространение табачной рекламы пресекло Орловское УФАС.

В Орле пристальное внимание сотрудников регионального Управления ФАС России привлекло распространение рекламы табачных изделий и товаров для курения. Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идет о рекламе табачного магазина «Smoking Shop» и различных видов табачной продукции и товаров для курения. Среди них называются табак, кальяны, POD-системы, жидкости и даже уголь. В антимонопольной службе говорят, что сомнительная с точки зрения закона реклама распространялась с использованием средств стабильного территориального размещения, то есть при помощи рекламных конструкций в городе Орле.

«Указанная реклама привлекала интерес к деятельности табачного магазина и давала явное представление об осуществляемой деятельности (реализации табачных изделий и товаров для курения), – сообщает Орловское УФАС. – По своему содержанию и формату, вне места нахождения торговой точки, была явно направлена на привлечение внимания проходящих мимо пешеходов и иных участников дорожного движения и поддержание интереса, как к продавцу, так и к ассортименту реализуемой им продукции».

В ходе разбирательства антимонопольщики учли тот факт, что видеть рекламу могли и потенциальные покупатели указанных выше товаров, и те граждане, которым такие товары не интересны, причем среди прохожих или проезжих могли быть и несовершеннолетние, который закон ограждает от рекламы табака и курения. Специально созданная комиссия ведомства в результате признала спорную рекламу незаконной и нарушающей требования части 8 статьи 7 Закона «О рекламе».

«В настоящее время распространение рекламы табачного магазина и табачных изделий прекращено, – добавили в УФАС. – Индивидуальному предпринимателю-рекламодателю и рекламораспространителю грозит административная ответственность в виде штрафа».

ИА «Орелград»