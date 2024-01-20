Орловцев научили правильно дарить оружие

Дарение без оформления сможет привести к ответственности.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области выступили с обращением к жителям региона, напомнив им о некоторых правилах регулирования оборота гражданского оружия. В частности, силовики настойчиво рекомендуют гражданам «придерживаться установленных федеральным законодательством требований касаемо наследования и дарения оружия и боеприпасов».

«Административную и уголовную ответственность вплоть до лишения свободы влечет передача оружия другому лицу, минуя подразделение Росгвардии, – предупреждают правоохранители. – Приобретение оружия без соответствующей лицензии недопустимо».

Дело в том, что просто так, в обход государства, дарить оружие запрещено. В этом случае действия дарителя могут быть расценены как незаконный сбыт оружия, а действия одариваемого – как незаконное приобретение оружия со всеми дальнейшими вытекающими обстоятельствами, которые могут оказаться для обоих очень неприятными. Однако неприятностей можно избежать, если действовать по закону. А для этого надо обратиться в компетентный орган.

«По закону даритель и одаряемый подают заявление в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области по месту жительства, – пояснили в силовом ведомстве. – Такой же документ необходимо получить и наследнику. Оружие включается в состав наследства на общих основаниях, но получить его в руки можно только при наличии соответствующего разрешения».

Напомним, в 2023 году подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области от граждан и юридических лиц было принято порядка 11 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности. На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы регионального правоохранительного ведомства состоит около 20 тысяч владельцев оружия.

ИА «Орелград»