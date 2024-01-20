Орловские улицы стали свободнее от криминала

Уровень уличной преступности в регионе снизился почти на треть.

В Орловской области в 2023 году удалось снизить количество совершаемых преступлений на 29,1 процента по сравнению с предыдущим годом. Всего таких преступлений в минувшем году было зарегистрировано 986. Об этом сообщается в информационно-аналитической записке регионального Управления МВД России. В ведомстве пояснили, что оказать положительное влияние на состояние уличной преступности позволил ряд принятых мер. Так, в ходе осуществления патрульно-постовой службы сотрудниками полиции в 2023 году было выявлено 1227 граждан, находившихся на улицах в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Из них 331 человек передан бригадам скорой помощи для доставления в медицинские учреждения. За появление в общественных местах в состоянии опьянения за год было составлено 2409 административных протоколов, за распитие спиртных напитков – 6682 протокола. По фактам мелкого хулиганства к административной ответственности привлечено 1713 граждан. С помощью технических средств АПК «Безопасный город» в минувшем году было раскрыто 12 преступлений и пресечено 204 административных правонарушения.

В УМВД сообщили также, что в муниципальных образованиях Орловской области сформировано и внесено в региональный реестр 36 народных дружин численностью 729 человек. Из них пять дружин численностью 410 человек действуют в Орле. Также сформировано шесть дружин из членов казачьих обществ Новосильского, Новодеревеньковского, Мценского, Болховского, Ливенского и Шаблыкинского районов. Их численность составляет 59 человек. В 20-ти районах региона заключены соглашения с казачьими обществами о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка.

«С помощью общественности в 2023 году было раскрыто восемь преступлений, пресечено 445 административных правонарушений, – сообщает УМВД. – С целью профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах, среди жителей области распространено более 52 тысяч памяток, в СМИ размещено 237 материалов, на телевидении показано 25 сюжетов. Во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, другими правоохранительными ведомствами обеспечен правопорядок при проведении 2596 мероприятий с массовым участием граждан, в том числе выборов губернатора, в ходе которых нарушений общественного порядка не допущено».

ИА «Орелград»