Орловская промышленность почти нагнала показатели 2022 года

Индекс промышленного производства оценили статистики.

В Орловской области индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2023 года составил 99 процентов, в сфере обрабатывающих производств – 99,8 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 214,1 миллиарда рублей, или 107,9 процента к уровню января-ноября 2022 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 193,2 миллиарда рублей, или 108 процентов. Такие данные приведены в актуальной версии отчета о социально-экономическом положении региона.

В справочнике также отмечено, что объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-ноябрь 2023 года составил 30,079 миллиарда рублей, или 82,9 процента в действующих ценах и 79,5 процента в сопоставимых ценах к январю-ноябрю 2022 года. Жилья в регионе за отчетный период времени было введено в эксплуатацию 296 тысяч квадратных метров, что составляет 86 процентов от показателя января-ноября 2022 года. Ситуацию в других сферах в силу их специфики аналитики оценивают поквартально.

Например, сообщается, что в агропромышленной сфере в январе-сентябре 2023 года во всех категориях хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 92,8 миллиарда рублей, или 106 процентов в действующих ценах и 122,3 процента в сопоставимой оценке к январю-сентябрю 2022 года. В инвестиционной сфере ситуация такова: на развитие экономики и социальной сферы Орловской области за январь-сентябрь 2023 года за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было использовано 37,036 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 87 процентов в действующих ценах и 79,9 процентов в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 года.

ИА «Орелград»