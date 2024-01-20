Приставы взыскали с орловца долг за вождение в нетрезвом виде

Мужчина также успел задолжать государству по налогам.

В Орловской области судебные приставы-исполнители принудительно взыскали с местного жителя задолженность сразу по нескольким штрафам. Мужчина задолжал десятки тысяч рублей государству. Интересно, что он успел набрать штрафы за разные деяния и в разных сферах. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП, один из неоплаченных вовремя штрафов был административным, за нарушение Правил дорожного движения. Орловец схлопотал его за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«Житель Новосиля, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, был остановлен сотрудниками полиции на одной из улиц города, – рассказали в службе судебных приставов. – Управление транспортным средством в подобном состоянии обернулось для автомобилиста лишением прав, а также административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Зная о необходимости оплаты штрафа, гражданин решил уклониться от исполнения административного наказания».

К тому времени в отношении него в Отделении судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам уже находились в работе ранее возбужденные исполнительные производства о взыскании других административных штрафов, а также задолженности по налогам. Так что производство о взыскании штрафа за езду в нетрезвом виде было к ним присоединено. В установленный законом срок мужчина свои обязательства не выполнил. И тогда к нему начал применяться комплекс мер принудительного взыскания.

«В связи с уклонением должника от выполнения обязательств, судебным приставом была проведена проверка его имущественного положения, – говорят в Управлении ФССП. – Установив наличие в собственности гражданина автомобиля, сотрудник службы вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства».

Не пожелав расставаться с имуществом, через несколько дней должник исполнил все требования исполнительных документов, добавили в ведомстве. Именно арест имущества стал побудительным фактором для должника. Он тут же оплатил сразу три административных штрафа, в том числе и за пьяное вождение, а также расплатился с государством по налогам, погасив долг в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»