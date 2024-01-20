Бывшей губернской больнице уточнили зоны охраны

В границах зон охраны установлены специальные требования к строительным работам.

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Ивановский внес изменения в постановление правительства Орловской области «Об установлении зоны охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание бывшей губернской больницы», XIX в.». Оно расположено в Орле на бульваре Победы, дом 10. В новой редакции документа уточняется ответственность должностных лиц за исполнение постановления.

Установлены и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта. В частности, установлен режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ). Он разрешает хозяйственную деятельность, направленную на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и т.д.). Также допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования существующей застройки, с последующей рекультивацией нарушенных участков.

В границах этой зоны можно производить ремонт и реконструкцию дорог, проездов, тротуаров с учетом сохранения зеленых насаждений, благоустройство (с применением традиционных материалов и малых архитектурных форм) и озеленение территории, возводить некапитальные временные объекты, устанавливать информационные указатели. В то же время запрещается размещение объектов капитального строительства, прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля), установка ограждений из бетонных плит, металлопрофиля, использование в окраске ограждений ярких цветов.

Также под запретом находится искажение и изменение исторического ландшафта и рельефа местности, осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объекту культурного наследия, организация размещения и направления стоков ливневых, талых и загрязненных вод в сторону территории объекта, размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, а также объектов с динамическим воздействием.

Документом также установлен режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-1, ЗРЗ 2 и ЗРЗ 1-2, . На территории последней, в частности, запрещается увеличение габаритов объектов капитального строительства, отделка фасадов диссонирующими материалами яркой цветовой гаммы, использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки, прокладка инженерных коммуникаций надземным способом и организация необорудованных мест для сбора мусора.

ИА «Орелград»