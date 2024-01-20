Иностранные саженцы тщательно проверили в Орле

Контроль был проведен в местах полного таможенного оформления.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, специалистами этого ведомства в 2023 году на территории двух указанных регионов было проконтролировано 2,99 тысячи тонн подкарантинной продукции, ввозимой в Российскую Федерации. Осмотры партий иностранных товаров сотрудники ведомства проводили в местах полного таможенного оформления и местах назначения. Непосредственно в Орловской области было проконтролировано 0,88 тысячи тонн импортной подкарантинной продукции.

Кроме того, было осмотрено более 1,847 миллиона штук саженцев семечковых и декоративных культур, а также различных штучных товаров, в том числе в Орловской области 870,7 тысячи штук. Сообщается, что должностные лица тщательно проверили в Орловской области и более 8,4 тысячи кубометров пиломатериалов и крепежной древесины. В целом по результатам осмотров за год в двух регионах было оформлено 645 актов карантинного фитосанитарного контроля.

«Основными странами импортерами подкарантинной продукции являются: Беларусь и Казахстан – 92 процентов от общего количества поступающей подкарантинной продукции (2739 тонн), 8 процентов (255 тонн) продукции поступило из Сербии, Франции, Австрии, Италии и др., – уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – По результатам карантинного фитосанитарного контроля в 50,7 тоннах подкарантинной продукции (семена) выявлены карантинные для Российской Федерации объекты: вирус некротического пожелтения жилок свеклы, вирус коричневой морщинистости плодов томата пурпурный церкоспороз сои, амброзия полыннолистная. Зараженные партии подкарантинной продукции были запрещены к ввозу на территорию РФ и возвращены грузоотправителям».

ИА «Орелград»