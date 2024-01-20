Орловский АПК возьмет курс на развитие экспорта

Предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности обещают господдержку.

Правительство Орловской области скорректировало действующую с 2019 года государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Ее действие продлено еще на пять лет, то есть до 2029 года включительно. Правда, объем финансового обеспечения за весь период реализации программы сокращен.

Ключевыми ориентирами развития регионального АПК в рамках государственной программы станут: обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса, растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий, пищевой и перерабатывающей промышленности, субъектов малого предпринимательства. В частности, программой запланировано достижение объема экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) в размере 0,113 миллиарда долларов США уже к концу 2024 года.

Также взят курс на цифровизацию отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса, в том числе на внедрение технологий искусственного интеллекта. Еще двумя ключевыми задачами объявлены развитие селекции и генетики и внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы. С 2024 года приоритетными направлениями развития АПК Орловской области определены: проведение агротехнологических работ, поддержка элитного семеноводства, производство молока и продукции плодово-ягодных насаждений, поддержка племенного животноводства, развитие специализированного мясного скотоводства и малых форм хозяйствования, поддержка сельскохозяйственного страхования.

Аналитики отмечают и то, что власти региона скорректировали некоторые цели программы. Например, теперь документом запланировано достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2029 году в объеме 109,1 процента к уровню 2020 года; индекса производства пищевых продуктов в объеме 108,7 процента к уровню 2020 года. По прогнозам чиновников, уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства в 2029 году должен составить 55 905 рублей.

ИА «Орелград»