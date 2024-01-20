В Орловской области произошло почти 8000 преступлений

Количество зарегистрированных преступлений при этом снизилось.

В Орловской области количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2022 годом снизилось на 3,5 процента. Об этом говорится в информационно-аналитической записке «О деятельности подразделений полиции УМВД России по Орловской области за 2023 год». В целом в минувшем году на территории региона было зарегистрировано 7956 преступлений. Динамика сокращения числа зарегистрированных преступлений отмечена в 21 районе области, наиболее существенно это проявилось в Троснянском, Шаблыкинском и Корсаковском районах.

В структуре преступности произошли некоторые изменения. Так, меньше, чем годом ранее, было совершено убийств и покушений на убийство, разбойных нападений, грабежей, квартирных краж и краж транспортных средств, угонов автотранспорта, хищений из магазинов, баз и складов. На уровне предыдущего года сохранилось количество причинений тяжкого вреда здоровью. Вместе с тем, больше, чем в 2022 году, было зарегистрировано мошенничеств, подавляющее большинство из которых были совершены дистанционными способами. Кроме того, на 2,1 процента возросло количество фактов фальшивомонетничества.

«В результате совместной с другими правоохранительными ведомствами работы установлено 2955 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений, задержано 180 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, раскрыто 3559 преступлений, – перечисляется в ведомственной информации. – Установлено местонахождение 46 лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность 3 неопознанных трупов. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера удалось раскрыть ряд преступлений, вызвавших повышенный общественный резонанс».

ИА «Орелград»