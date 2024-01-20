В Орле мать задолжала сыну по алиментам 260 тысяч

Погасить долг она решила только после предупреждения приставов.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области, жительница областного центра погасила крупный долг по алиментам, накопившийся у нее перед своим шестилетним сыном. Речь идет о сумме в 260 тысяч рублей. Примечательно, что побуждающим фактором для женщины стала беседа с приставами. Когда на личном приеме она услышала от них, что ей грозит ответственность, то решила оперативно погасить задолженность. В Управлении ФССП уточнили, что исполнительное производство в отношении орловчанки находилось на исполнении в Заводском отделении судебных приставов города Орла.

«Мальчик имеет особенности в развитии, вследствие чего женщина отказалась от него после рождения, – рассказали в ведомстве. – Малыш недолгое время находился в специализированном учреждении, затем его взяли под опеку в семью. На протяжении нескольких лет биологическая мать старалась оказывать финансовую поддержку ребенку, но выплаты были нерегулярными и не всегда покрывали сумму, которую женщина обязана была выплачивать. Таким образом, у нее накопился долг, который составил 260 тысяч рублей».

Законом предусмотрен целый набор мер принудительного взыскания, но также предусмотрено и поэтапное привлечение к ответственности. Первым шагом, например, является привлечение к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Затем может наступить и уголовная ответственность, причем злостный должник по алиментам вполне может реально угодить за решетку.

Впрочем, в данном случае женщине хватило предупреждения приставов об административном наказании. Кстати, санкции указанной выше статьи предусматривают обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа (на лиц, в отношении которых не могут применяться обязательные работы либо административный арест) в размере двадцати тысяч рублей.

«Чтобы избежать административной ответственности, в течение нескольких дней женщина оплатила всю сумму задолженности и официально трудоустроилась. Взыскание текущих платежей производится из заработной платы и находится на контроле судебных приставов. Необходимо отметить, что взыскание алиментов с отца мальчика, также находится на контроле судебных приставов. Мужчина официально трудоустроен, и денежные средства удерживаются из заработной платы», – подытожили в службе судебных приставов.

ИА «Орелград»