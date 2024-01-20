Сбивший электросамокат орловец предстал перед судом

Дело о необычном ДТП рассмотрел районный суд в Глазуновке.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел довольно редкое административное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Детали сообщили в пресс-службе суда. Фигурантом дела стал житель Глазуновского района, который, как было установлено, стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Управляя автомобилем, он двигался по улицам поселка Глазуновка. На одном из перекрестков водитель нарушил Правила дорожного движения. Как уточнили в суде, при проезде перекрестка равнозначных дорог в прямом направлении он не уступил дорогу транспортному средству, а именно электросамокату, который в это же время приближался к перекрестку справа. В результате автомобиль сне самокат с дороги, а водитель самоката получил травмы, повлекшие причинение среднего вреда здоровью.

Дело на водителя автомобиля было заведено по части 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ее санкции влекут наложение административного штрафа в размере от 10 000 до 25 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет. В ходе судебного заседания судья, исследовав представленные по делу доказательства, пришел к выводу о виновности водителя автомобиля.

Он установил, что между нарушением водителем и наступившими последствиями в виде причиненных потерпевшему травм имеется прямая причинная связь. Кстати, этот вывод был подтвержден заключением автотехнической экспертизы. Кроме того, сам фигурант в судебном заседании свою вину признал, раскаялся в содеянном и подтвердил обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

«При назначении административного наказании суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, отсутствие отягчающих обстоятельств, последствия правонарушения, числили в пресс-службе Глазуновского районного суда. – В связи с чем назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»