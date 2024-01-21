В Ливнах решили не отказываться от кредитов

Привлечение кредитов останется инструментом долговой политики.

Власти Ливен утвердили основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики города на 2024-2026 годы. Одним из них является состояние рынка услуг по предоставлению кредитов кредитными организациями. Из постановления администрации райцентра следует, что кредиты, привлеченные в кредитных организациях, сохранятся для города Ливны в качестве одного из источников погашения долговых обязательств. При этом одним из основных направлений долговой политики заявлено «недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов».

Впрочем, ставку в городе хотят сделать на замещение кредитов, полученных от кредитных организаций, бюджетными кредитами, полученными из областного бюджета. В документе отмечено, что преимуществом использования данного инструмента являются низкие процентные ставки, позволяющие сократить расходы бюджета на обслуживание муниципального долга. Кстати, постановлением также предусмотрено сохранение практики привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета в Управлении Федерального казначейства по Орловской области.

Однако и от практики получения банковских займов город пока не отказывается. Ближайших планов по таким заимствованиям пока нет, но они могут возникнуть из-за изменения экономической ситуации. В текущих условиях глобальной неопределенности не стоит исключать никакие риски. Вот и в своем постановлении ливенские власти отмечают, что данный инструмент (коммерческие кредиты) «позволяет при возникновении потребности бюджета города в заемных средствах привлекать ресурсы в пределах продолжительного периода их доступности и досрочно возвращать при наличии финансовой возможности бюджета города Ливны».

При его применении власти обещают использовать конкурентный способ определения исполнителей финансовых услуг, то есть будет рассмотрено несколько предложений от банков. Это позволит выбрать наиболее выгодный вариант и сэкономить средства бюджета города «в связи со снижением начальной (максимальной) цены контрактов на оказание услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам».

Кстати, сейчас у Ливен нет долгов по банковским кредитам. Задолженность муниципального образования по бюджетным кредитам по состоянию на 1 декабря 2023 года составляла 59 миллионов рублей. Она не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны.

ИА «Орелград»