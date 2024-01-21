Достоевский оказался популярен в орловском СИЗО

Названы самые читаемые за решеткой писатели.

Как сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в стенах следственного изолятора №1 города Орла самыми читаемыми авторами являются Федор Достоевский, Александр Пушкин и Лев Толстой. Также популярны приключенческие романы Александра Дюма и поэзия Сергея Есенина. В целом книжный фонд библиотеки СИЗО-1 превышает 4500 экземпляров. Причем на днях он еще увеличился.

«Председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Александр Каменев безвозмездно передал для подозреваемых, обвиняемых и осужденных следственного изолятора около 150 книг самых разнообразных жанров, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Руководство следственного изолятора поблагодарило Александра Каменева за пополнение книжного фонда учреждения».

В ведомстве также отмечают, что среди книг в библиотеке СИЗО-1 широко представлена историческая литература, энциклопедии, различные академические издания, русская и зарубежная классика. Также в большом количестве имеются произведения современных авторов, юридическая и религиозная литература. «Все книги, имеющиеся в библиотеке, пользуется большой популярностью среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных», – говорят в УФСИН.

Напомним, что в советские годы СИЗО-1 стал правопреемником временной каторжной тюрьмы, работавшей в Орле до Революции и в простонародии называвшейся «Орловским каторжным централом». Самым знаменитым арестантом был Феликс Дзержинский. Как указано на сайте УФСИН, во второй половине июля 1914 года в Орел прибыл целый эшелон политических заключенных, эвакуированных из Варшавы и других городов Польши. Среди них находился и Дзержинский, который содержался в Орловской временной тюрьме до весны 1916 года. Интересно, что до 1941 года камера, в которой пребывал Дзержинский, сохраняла такой вид, какой она имела в 1914-1916 годах. Но в октябре 1941 года тюремный корпус был взорван немцами, все экспонаты были уничтожены.

Что касается популярности Достоевского, то стоит напомнить, что он был не только знаменитым писателем. Федор Михайлович был осужден по делу петрашевцев на четыре года каторги и отбывал наказание в военном городе Омске.

ИА «Орелград»