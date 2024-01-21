Объемы строительства в Орловской области сократились

Отрасль минусует примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре 2023 года составил 30,1 миллиарда рублей, или 79,5 процента (в сопоставимой оценке) к аналогичному периоду 2022 года. Об этом говорится в отчете о социально-экономическом развитии региона, подготовленном специалистами Орелстата. Сообщается, что непосредственно в ноябре 2023 года объем строительных работ составил 2,9 миллиарда рублей, или 80,3 процента по сравнению с ноябрем 2022 года.

За отчетный период времени организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, было выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на общую сумму 8,945 миллиарда рублей, что меньше объема предыдущего года на 24,6 процента. В целом в январе-ноябре 2023 года в Орловской области было введено в действие 1109 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 411,2 тысячи квадратных метров.

Что касается жилищного строительства, то организациями и индивидуальными застройщиками за 11 месяцев минувшего года было построено 3793 квартиры. Всего за этот период времени было введено в эксплуатацию 296 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 165,4 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 130,6 тысячи «квадратов».

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 1028 новых жилых домов общей площадью 151,9 тысячи квадратных метров, что составляет 51,3 процента от всей площади жилья, введенной в январе-ноябре 2023 года, – подсчитали в Орелстате. – Из них 185 жилых домов площадью 18,5 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Организациями-застройщиками сданы в эксплуатацию 2765 квартир в 30 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 144,1 тысячи квадратных метров».

ИА «Орелград»