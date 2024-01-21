В Орле обсудили способы разоблачения фиктивных фирм

Опытом такой работы обменялись налоговики и правоохранители.

В Орле прошло совместное рабочее совещание в УМВД России по Орловской области, в котором приняли участие налоговики, в частности, присутствовала заместитель руководителя регионального Управления ФНС Эльвира Гладких. Одной из тем для обсуждения стали способы выявления организаторов фиктивных фирм. Согласно озвученным данным, в 2023 году Управлением ФНС в правоохранительные органы региона было направлено 26 материалов, содержащих признаки состава преступления по созданию фиктивной организации.

«При этом только в минувшем году в регионе было вынесено 12 приговоров суда за подобные правонарушения, – подчеркнули в пресс-службе регионального УФНС. – Эльвира Гладких отметила, что наибольшая часть правонарушений в сфере экономики совершается с использованием фиктивных юридических лиц. Целью преступления является уклонение от уплаты налогов, обналичивание денежных средств, легализация преступных доходов и хищение денежных средств».

Меры ответственности за такие преступления установлены статьей 173.2 Уголовного кодекса РФ. В лучшем случае организатор, при применении части 1 указанной статьи, может отделаться штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, в худшем – обязательными работами либо исправительными работами на срок до двух лет. А вот вторая часть предусматривает наказание за приобретение документа или использование персональных данных, полученных незаконным путем, для открытия юридического лица на подставное лицо. В этом случае сумма штрафа достигает уже 500 тысяч рублей, а максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

«Субъектом данного преступления может являться физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, – напомнили в областной налоговой службе. – Представители двух ведомств также обсудили вопросы профилактики правонарушений и оперативного взаимодействия органов предварительного следствия УМВД России по Орловской области со структурными подразделениями регионального управления налоговой службы».

ИА «Орелград»