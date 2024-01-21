Эксперты разъяснили нюансы жилищного субсидирования

Суть новелл в орловском законодательстве изложена в аналитическом обзоре.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство региона утвердило «Правил предоставления субсидии многодетным семьям Орловской области на приобретение жилого помещения или объекта долевого строительства, на создание объекта индивидуального жилищного строительства, на оплату первоначального взноса или погашение долга по ипотечным кредитам». Эксперты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс изучили этот документ и представили обзор, в котором детально проанализированы основные законодательные новеллы.

Так, право на улучшение жилищных условий с использованием субсидии предоставляется многодетной семье, включенной до 31 декабря 2023 года в реестр многодетных семей, имеющих право на получение субсидии в рамках государственной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», и не получившей субсидию до указанной даты. Указанный реестр актуализируется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения ежегодно не позднее 1 марта.

«Приобретаемое жилое помещение или созданный объект индивидуального жилищного строительства должны быть пригодны для проживания, находиться на территории Орловской области и оформляться в общую собственность всех членов многодетной семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение субсидии, в срок не позднее 25 месяцев со дня получения свидетельства, – говорится в обзоре. – Субсидия не может быть использована: на приобретение жилого помещения у супруга (супруги), близких родственников; на оплату земельного участка при приобретении индивидуального жилого дома с земельным участком, занятым указанным жилым домом и необходимым для его использования».

Аналитики также отмечают, что расчет размера субсидии производится исходя из: норматива общей площади жилого помещения в размере 18 квадратных метров на каждого члена многодетной семьи за вычетом имеющейся у многодетной семьи в собственности общей площади жилых помещений; показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Орловской области. А право многодетной семьи на получение субсидии удостоверяется свидетельством, срок реализации которого, обращаем внимание, составляет 6 месяцев с даты выдачи. Добавим, что предыдущие правила, принятые в 2017 году, теперь признаны утратившими силу.

ИА «Орелград»