Ливенским школьникам обеспечат комфорт и безопасность

Развитие сети образовательных учреждений предусмотрено новой программой.

В Ливнах скорректирована подпрограмма «Функционирование и развитие сети образовательных организаций», взявшая старт еще в 2020 году. Срок ее действия продлен по 2028 год включительно. Целевые индикаторы и объемы финансирования скорректированы с учетом новых реалий и требованиям к образовательным учреждениям. В частности, главной целью подпрограммы заявлено обеспечение устойчивого функционирования образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ливны, а также безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса.

«Обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий, сооружений, помещений и территорий муниципальных образовательных организаций и их конструктивных элементов, соответствующих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, необходимых для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса, – так в оригинале звучат поставленные задачи. – Обеспечение безопасных и благоприятных условий для организации образовательного процесса и пребывания обучающихся в зданиях (помещениях) образовательных организаций города Ливны».

Общий объем средств, предусмотренных на подпрограмму, составляет 425,634 миллиона рублей, из которых 336,815 миллиона рублей – это федеральные деньги. Областной бюджет добавит 40,146 миллиона рублей, городской бюджет – 48,672 миллиона рублей. На эти деньги запланировано проведение реконструкции зданий, текущих и капитальных ремонтных работ, а также благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций. Их обещают привести в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства к организации образовательного процесса.

Также подпрограммой запланировано уменьшение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую и третью смену, в общей численности обучающихся к 2028 году до 27 процентов. Предусматривается создание дополнительных мест в образовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Еще одной важной задачей станет обеспечение в муниципальных образовательных организациях нормативных требований антитеррористической защищенности.

ИА «Орелград»