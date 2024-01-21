Около 900 человек пострадали в ДТП на орловских дорогах

В Орловской области озвучена статистика аварийности по итогам 2023 года.

В Орловской области в 2023 году на фоне незначительного увеличения количества ДТП с пострадавшими (661) сократилось число погибших в них граждан (63), еще 852 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом говорится в аналитической информационной справке регионального Управления МВД. В минувшем году на автотрассах федерального значения произошло 156 дорожно-транспортных происшествий, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 221.

С участием несовершеннолетних на дорогах региона в прошлом году было зафиксировано 85 ДТП, в результате которых пять детей (в том числе четверо – в качестве пассажиров), к сожалению, погибли, а еще 87 получили ранения разной степени тяжести. За нарушение правил перевозки детей за год было составлено 2408 административных материалов. В подразделения по делам несовершеннолетних было направлено 216 информаций, по которым было составлено 104 протокола по статье 5.35 КоАП РФ.

«Недостатки в содержании улично-дорожной сети способствовали совершению 213 ДТП, в которых 14 человек погибли и 283 получили ранения различной степени тяжести, – следует также из информации УМВД. – В рамках осуществления федерального государственного надзора: проведено 134 профилактических визита, объявлено 745 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направлено 54 заявления в органы прокуратуры об инициировании проведения внеплановых проверок».

Всего же в отчетном периоде в Орловской области было выявлено (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) 856,9 тысячи административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения проведено 1608 профилактических мероприятий, из них 1033 – с детьми. На телевидении с участием правоохранителей было выпущено 360 видеосюжетов, в печати опубликовано 458 материалов, на радиоканалах прозвучало 189 выпусков, а на интернет-порталах было размещено 9637 тематических информаций.

ИА «Орелград»