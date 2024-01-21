Сокращать объемы аварийного жилья будут по-новому

Правительство скорректировало условия финансовой поддержки муниципалитетов.

Правительство Орловской области внесло изменения в правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям. Речь идет о деньгах на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда».

Основную суть поправок объяснили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс: «Заключение соглашения о предоставлении субсидии осуществляется не позднее 30-го дня со дня принятия Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства решения об утверждении заявки Орловской области на соответствующий этап областной адресной программы, а не 30-го дня со дня вступления в силу дополнительного соглашения, заключенного между Орловской областью и Фондом, как было предусмотрено ранее».

Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств – департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета. Субсидии направляются муниципальным образованиям, имеющим на своей территории многоквартирные жилые дома, признанные в установленном порядке аварийными. Причем эти дома должны быть официально включены в областную адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципалитет должен иметь в местном бюджете деньги на софинансирование. От запланированной ими суммы во многом будет зависеть размер областной субсидии. Кстати, данные денежные средства имеют строго целевое назначение, тратить их власти на местах вправе только на расселение аварийных домов. Данное обязательство фиксируется соглашениями, которые с муниципалитетами будет заключать департамент. Последний будет сам контролировать расходования средств. В случае нецелевого использования муниципалитет будет обязан вернуть субсидию в областной бюджет.

ИА «Орелград»