Освидетельствованием на ВИЧ охватят 22% орловцев

Власти региона обновили программу развития здравоохранения.

Правительство Орловской области актуализировало государственную программу «Развитие отрасли здравоохранения». Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, теперь составляет 107,56 миллиарда рублей. Финансирование оказалось немного сокращено, в предыдущей версии программы было предусмотрено 107,921 миллиарда рублей. Действие программы рассчитано по 2025 год включительно. В 2024 году на нее будет выделено 21,665 миллиарда рублей, в 2025 году – 19,462 миллиарда рублей.

Некоторые поправки были внесены и в перечень целевых индикаторов. Так, охват населения Орловской области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию в 2024 и 2025 годах должен составить 22,5 процента. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в 2024 году должна составить 72,88 процента от числа состоящих на диспансерном учете, в 2025 году – 75,8 процента. Предусмотрено сохранение показателя информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции на уровне 93 процента до 2025 года.

Среди стратегических целей актуализированной программы можно отметить планы по снижению смертности населения до 13,9 случая на 1000 человек, снижение материнской смертности до 11,2 случая на 100 тысяч младенцев, снижение младенческой смертности до 4,8 случая на 1000 родившихся. Также планируется снижение смертности населения от болезней кровообращения до 700 случаев на 100 тысяч человек и снижение смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий до 3,9 случая на 100 тысяч населения.

Кроме того, программой предусмотрено увеличение обеспеченности населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, до 43,7 человека на 10 тысяч населения, доведение показателя соотношения «врачи/средние медицинские работники» до 1/3. Планируется, кстати, и увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет.

ИА «Орелград»