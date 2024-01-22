«Орелэнерго» получило контракт на ремонт дороги к «Дубраве»

22.1.2024 | 7:03 Важное, ЖКХ, Новости

Компания единственной подала заявку на участие в открытом конкурсе.

ИА “Орелград”

Цена контракта – 21 089 176 рублей. Предусмотрен аванс в размере 30%. Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы «Калуга – Орел» до санатория «Дубрава»  должны завершить до 2 сентября 2024 года. Срок гарантии качества работ: пешеходные дорожки и бортовой камень – четыре года, перильное ограждение и электроосвещение – пять лет.

Отметим, ремонт дороги – это прекрасная новость не только для посетителей санатория, но и жителей соседних населенных пунктов, например поселка Горки.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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