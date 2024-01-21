Орловец по суду доказал незаконность своего увольнения

Орловский районный суд защитил права работника в споре с работодателем.

Орловский районный суд рассмотрел иск жителя города Орла к местному муниципальному бюджетному учреждению о восстановлении на работе. Мужчина требовал признать незаконными приказы начальства о привлечении его к дисциплинарной ответственности и об увольнении, просил о взыскании компенсации за время вынужденного прогула, премии и компенсации морального вреда. Детали этой истории сообщили в пресс-службе суда.

«В обоснование иска истец указал, что в период с 2019 года по 23 августа 2023 года он работал в муниципальном учреждении в должности заместителя директора по эксплуатации, и за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей был уволен, при этом указал, что в приказе об увольнении отсутствуют сведения о конкретном дисциплинарном проступке, из-за которого он был уволен», – следует из ведомственной информации.

Суд внимательно изучил представленные в деле материалы. В частности, он установил, что в спорных приказах о применении дисциплинарных взысканий нет указания на то, какие конкретно нарушения трудовых обязанностей были допущены по вине работника. Не было в них указано и то, в какой период времени работником якобы были совершены действия или бездействие, что впоследствии послужило поводом для применения дисциплинарного взыскания.

«В судебном заседании также установлено, что работодателем не соблюдена процедура применения дисциплинарного взыскания, – пояснили в пресс-службе суда. – Установив вышеуказанные обстоятельства, суд признал незаконными и отменил приказы о применении к истцу дисциплинарных взысканий, а также взыскал с муниципального бюджетного учреждения в пользу орловца заработную плату за время вынужденного прогула, невыплаченную часть премии, компенсацию морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»