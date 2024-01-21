Во Мценске будут экономить

План оптимизации бюджетных расходов приняли местные власти.

Администрация Мценска утвердила план мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета города на 2024 год. Так, документом предусмотрено проведение оценки эффективности налоговых расходов – пониженных ставок по налогам, установленных на территории города. Такая оценка поможет определить целесообразность их дальнейшего применения. Запланировано также обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. В данном случае предусмотрен целый комплекс мер.

Так, мэрия потребует активизации претензионно-исковой работы с неплательщиками и мер принудительного взыскания задолженности в бюджет по неналоговым доходам, проведение работы с организациями и индивидуальными предпринимателями по погашению имеющейся задолженности, взаимодействие с налоговым органом и службой судебных приставов по вопросам повышения собираемости налоговых доходов. Также в Мценске хотят провести инвентаризацию земельных участков, по которым не проведена кадастровая оценка. Это поможет включить их в налогооблагаемую базу.

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета тоже предусматривают инвентаризацию – принятых расходных обязательств бюджета города Мценска. Также в план включено рассмотрение вопроса о приостановке выделения средств из бюджета – речь идет о расходах, не являющихся обязательными к исполнению. Чиновникам мэрия предписала строгое соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления. Кроме того, будет усилен контроль за эффективным использованием имущества бюджетными учреждениями, в том числе сдаваемого в аренду.

Включено в план и «обеспечение непревышения значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города Мценска на 2024 год, равного 0,86». Предполагается утверждение «дорожной карты» по погашению просроченной кредиторской задолженности бюджета города и бюджетных учреждений, соблюдение требований к предельным значениям дефицита бюджета и к предельному объему заимствований, мониторинг состояния муниципального долга и оценка расходов на его обслуживание, своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств города в установленные сроки.

ИА «Орелград»