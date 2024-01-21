Орловским школьникам дадут уроки по кибербезопасности

В регионе стартовал федеральный проект «Урок цифры»

В школах Орловской области стартовал проект «Урок цифры», который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и продлится по 4 февраля 2024 года. о информации регионального департамента образования, уроки для школьников проводятся по теме: «Кибербезопасность будущего». В их рамках предусмотрены занятия на тематических тренажерах проекта. Они проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы.

«Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире, – говорится на портале департамента образования. – Инициаторы «Урока цифры» – Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».

Проект призван решить несколько важных задач, в том числе по развитию у школьников цифровых компетенций и ранней профориентации. Специалисты говорят, что такие уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Отметим, что проект в России реализуется при поддержке ряда компаний с 2018 года, с тех пор в стране было проведено уже более 78 миллионов уроков цифры.

«Открытый «Урок цифры» по теме «Кибербезопасность будущего» пройдет 25 января 2024 года в 8 «А» классе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицее № 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина города Орла, – анонсировал также департамент. – В «Уроке цифры» примет участие Арабаджи Александр Александрович, начальник отдела информационной безопасности администрации губернатора и правительства Орловской области».

ИА «Орелград»